Поздравляю, друг! Душевные поздравления с днем рождения побратиму

Пусть каждое поздравление придаст веры и сил имениннику

Война изменила жизнь каждого. В этом огне закаляется настоящее братство, которое не сравнимо с дружбой в мирные времена. Побратимы становятся частью семьи, с которыми разделяют и боль, и радость, и мечты о победе.

В дни, когда кто-нибудь из сослуживцев празднует день рождения, важно напомнить ему о его ценности, поддержать и поделиться теплыми словами.

"Телеграф" собрал искренние пожелания и открытки на украинском, которые помогут поздравить друга-побратима с днем рождения, поднять ему настроение и поддержать.

Поздравление с днем рождения побратиму своими словами

З днем народження, побратиме! 🎉Друже, ти не просто людина, а справжній воїн, приклад мужності та витримки. 💪 Вітаю тебе з цим особливим днем і бажаю, щоб кожен твій крок був переможним, а в серці завжди жила надія! ✨

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Старий, сьогодні твоя днюха, і я хочу побажати тобі тільки найкращого: міцного здоров’я, віри в перемогу та яскравих моментів, які надихають жити далі. 🎂 Нехай у твоєму житті буде якомога більше радості, а поруч завжди будуть ті, хто підтримує й допомагає. 🤝

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З днем народження, побратиме! 💥 Пам’ятай, ми всі за тебе тримаємо кулаки і віримо в твою силу та стійкість. Щастя тобі, друже, миру в душі й швидкої перемоги для всіх нас!

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Вітаю тебе, друже, з днюхою! Ти той, хто завжди поруч, у кого спина прикрита надійніше за бронежилет. Бажаю тобі перемог у всьому, миру в душі й обов’язково на нашій землі! 🎂 Нехай доля оберігає тебе від усіх негараздів.

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Друже, з днем народження! Ти завжди був і будеш прикладом, як долати труднощі з посмішкою. 💥 Нехай тебе оберігають добрі люди, міцна броня та доля. Пам’ятай, ми всі стоїмо за тобою!

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Вітаю з днюхою, старий! Сьогодні твій день, і нехай він буде наповнений світлом. 🌟 Бажаю тобі сил, наснаги й здоров’я. Хай кожен твій крок веде до світлого майбутнього, де наша Україна вільна й сильна.

Стихи с днем рождения другу

Друже, з днюхою вітаю!

Гарного життя бажаю,

І всього, що треба мати,

В тебе щоб було багато:

Щастя, успіху, здоров’я,

Мира, радощів, покою,

Затишку в твоїй оселі,

Друзів вірних та веселих,

Чесну, люблячу дружину,

Дружню і міцну родину,

Кожен день щоб дарував

Низку із приємних справ.

***

З днем народження вітаю,

І сьогодні побажаю,

Щоб був завжди на висоті,

Щоб щастило у житті.

Мрій на повну, досягай висот.

У день, щоб заробляв доларів п’ятсот.

На Мальдівах побувати.

Щирих, вірних друзів мати.

***

Бажаю чаші повної

На довгії літа,

Щоб справдились надії,

Всміхалися вуста,

Добра та розуміння,

Відмінних почуттів,

Чудового везіння,

Терплячості та сил,

Безмежного здоров’я

Та затишку в сім’ї,

Хай задуми та мрії

Здійсняються твої!

***

З днем народження, друган.

Зичу щастя ураган.

Хай здійсняться мрії всі,

Щоб жилось тобі в красі,

Була тачка найдорожча,

Гаманець тріщав від грошей.

Друзів класних та дівчат!

Що не день — веселих свят,

Задоволень, відпочинку,

Вдачі кожную хвилинку,

Перемог, чудових прагнень,

Нових радісних досягнень!

***

С днем народження вітаю

Тебе, друже, та бажаю

Бути сильним, не хворіти,

Впевнено, цікаво жити,

Із натхненням працювати,

Від душі відпочивати.

Ще бажаю щастя, ласки,

Щоб було життя як казка,

Мрії збулись водночас,

А вогонь палав в очах!

Открытки с днем рождения побратиму