Короткие поздравления с днем рождения своими словами: теплые и искренние пожелания

Как поздравить с днем рождения коротко и душевно

Не всегда для поздравления нужны длинные речи или стихи. Иногда несколько простых, но искренних слов могут вызвать улыбку и тронуть до слез. Важно, чтобы ваши слова шли от души – тогда они точно запомнятся и доставят радость имениннику.

"Телеграф" подготовил для вас подборку коротких поздравлений с днем рождения своими словами, которые можно прислать в виде смс или сказать лично. Выбирайте, вдохновляйтесь и дарите именинникам счастливые моменты.

Короткие поздравления с днем рождения своими словами

Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье переполняет твою жизнь каждый день, а улыбка не сходит с лица! 🎉

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Здоровья, любви и исполнения всех мечт! От всего сердца желаю тебе бесконечной радости и тепла! 💖

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Пусть каждый день приносит улыбку и радость, а трудности обходят стороной! Поздравляю тебя! 😊

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С днем рождения! Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы и наполняет каждый миг радостью!🎂

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Будь счастлив и любим! Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день будет незабываемым! ❤️

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Здоровья, радости и безграничного счастья тебе в день рожденья! Пусть рядом всегда будут верные друзья и родные! 🌟

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Желаю тепла, гармонии и приятных моментов каждый день! Пусть твоя жизнь будет яркой и наполненной добром! 🌺

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Пусть жизнь будет яркой и полной любви! Пусть счастливые мгновения запомнятся навсегда! С днем рождения! 🎁

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Поздравляю! Пусть все будет так, как ты мечтаешь, а жизнь дарит только радостные моменты! 💐

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Мира, добра и сказочных моментов! Пусть этот день будет полон любви и счастья! 🌸

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Желаю, чтобы сердце всегда было наполнено счастьем и любовью! С днем рождения! 🥳

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Пусть в жизни будет много радости, успехов и любви, а каждый новый день будет еще лучше предыдущего! 🎈

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Ты – удивительный человек! Пусть этот праздник принесет тебе вдохновение, веру в себя и много позитива! 💕

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Поздравляю с днем рождения! Пусть каждый миг будет неповторимым и наполненным счастьем! 🦋

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Пусть все твои мечты сбываются, а сердце всегда будет согрето теплом родных и друзей! Поздравляю тебя! 🌼

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Будь счастлив сегодня и всегда! Пусть судьба дарит тебе только приятные сюрпризы! С днем рождения! 😃

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Счастья, здоровья и светлых эмоций в твоей жизни! Пусть каждый миг приносит радость и мир! 🎊

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Пусть поет сердце от радости! Поздравляю с днем рождения! Желаю гармонии и мира в душе! 🎶

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Пусть каждый день будет наполнен теплом, добром и приятными событиями! С днем рождения! 🌞

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С днем рождения! Счастья, любви и множества ярких моментов тебе в этот день! Пусть все желания исполнятся! 🌈