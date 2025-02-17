Следствие давило на нардепа дать взятку мэру Киева Виталию Кличко

Во время судебного заседания стало известно о провокации НАБУ и САП

С 2018 года НАБУ проводит расследование по уголовному производству по фактам противоправного получения рядом народных депутатов денежной компенсации за аренду жилья в Киеве во время исполнения ими депутатских полномочий.

По словам прокурора САП, в октябре 2024 года в рамках этого уголовного производства детективами НАБУ было составлено сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины бывшему нардепу Вадиму Нестеренко.

В прошлую среду (12.02.2025) следствие обратилось в ВАКС с ходатайством по поводу избрания в отношении Вадима Нестеренко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время судебного заседания 17.02.2025 адвокаты защиты предоставили суду неопровержимые факты попыток внепроцессуального влияния и давления стороны обвинения на подозреваемого.

Выяснилось, что еще в октябре 2024 года, вскоре после сообщения о подозрении, с ним связался адвокат, который предложил свою профессиональную помощь в защите Нестеренко по этому делу.

Как впоследствии выяснилось, этот адвокат действительно связан с сотрудниками НАБУ, которые систематически проводят провокации взяток в отношении разных чиновников.

В частности, Нестеренко было предложено поучаствовать в провокации взятки Виталию Кличко. В обмен на это адвокат гарантировал, что НАБУ и САП не будут поднимать вопрос об избрании Нестеренко меры пресечения и согласятся на переквалификацию.

При этом прокуроры и детективы сами предложили подозреваемому Нестеренко найти возможность передачи взятки по его собственному усмотрению. Однако сам Нестеренко не состоял в отношениях с Кличко и такой возможности безусловно не имел.

Для подтверждения указанных утверждений стороной защиты Нестеренко в судебном заседании 17.02.2025 было предоставлено личное заявление Вадима Нестеренко относительно соответствующих обстоятельств и скриншоты переписки с соответствующим адвокатом.

Среди других материалов переписки оказалась фотокопия подписанного детективом НАБУ Иваном Дячуком и прокурором САП Артемом Стельмахом ходатайства об избрании Нестеренко меры пресечения, которое было отправлено Вадиму Нестеренко еще в начале декабря 2024 года – то есть более чем за два месяца до его подачи в суд.

Следовательно, эти факты безусловно указывают, что ходатайство об избрании меры пресечения по меньшей мере с декабря 2024 года использовалось НАБУ и САП для осуществления внепроцессуального давления на Нестеренко, а обращение с этим ходатайством в суд только в середине февраля текущего года свидетельствует о том, что сторона обвинения была недовольна "сотрудничеством" с Вадимом Нестеренко..