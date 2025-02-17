Слідство тиснуло на нардепа дати хабаря меру Києва Віталію Кличку

Під час судового засідання стало відомо про провокацію НАБУ і САП

З 2018 року НАБУ проводить розслідування у кримінальному провадженні щодо фактів протиправного отримання низкою народних депутатів грошової компенсації за оренду житла у Києві під час виконання ними депутатських повноважень.

Зі слів прокурора САП, в жовтні 2024 року, в межах цього кримінального провадження, детективами НАБУ було складено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України колишньому нардепу Вадиму Нестеренку.

Минулої середи (12.02.2025) слідство звернулося до ВАКС з клопотанням щодо обрання відносно Вадима Нестеренка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання 17.02.2025 адвокати захисту надали суду незаперечні факти щодо спроб позапроцесуального впливу та тиску сторони обвинувачення на підозрюваного.

З’ясувалося, що ще в жовтні 2024 року, невдовзі після складання повідомлення про підозру, з ним зв’язався адвокат, який запропонував свою професійну допомогу в захисті Нестеренка у цій справі.

Як згодом з’ясувалося, цей адвокат насправді пов’язаний зі співробітниками НАБУ, які систематично проводять провокації хабарів відносно різних чиновників.

Зокрема, Нестеренку було запропоновано взяти участь в провокації хабаря Віталію Кличку. В обмін на це адвокат гарантував, що НАБУ та САП не будуть підіймати питання щодо обрання Нестеренку запобіжного заходу та погодяться на перекваліфікацію.

При цьому прокурори та детективи самі запропонували підозрюваному Нестеренку знайти можливість передачі хабаря на його власний розсуд. Однак сам Нестеренко не перебував у відносинах із Кличком і такої можливості безумовно не мав.

Для підтвердження зазначених тверджень, стороною захисту Нестеренка у судовому засіданні 17.02.2025 було надано особисту заяву Вадима Нестеренка щодо відповідних обставин та скриншоти листування з відповідним адвокатом.

Поміж інших матеріалів листування виявилась фотокопія підписаного детективом НАБУ Іваном Дячуком та прокурором САП Артемом Стельмахом клопотання про обрання Нестеренку запобіжного заходу, яке було надіслане Вадиму Нестеренку ще на початку грудня 2024 – тобто більше ніж за два місяці до його подачі до суду.

Отже, ці факти безумовно вказують, що клопотання про обрання запобіжного заходу щонайменше з грудня 2024 року використовувалось НАБУ та САП для здійснення позапроцесуального тиску на Нестеренка, а звернення із цим клопотанням до суду лише в середині лютого поточного року свідчить про невдоволення стороною обвинувачення "співпрацею" з Вадимом Нестеренком.