За этим вкусняшками стояли целые очереди

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Украинцы в сети упомянули об одном из популярных коктейлей в санаториях, который был популярен лет двадцать назад. Речь идет именно о кислородном коктейле.

Об этом свидетельствует пост пользователя в Threads. Женщина спросила, помнят ли украинцы коктейли из школьных столовых.

"Кто помнит эту имбу из школьной столовой? Что это вообще было? Псевдолечение? Но какие очереди стояли……." — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отмечали, что чаще всего эти пенные коктейли видели в санаториях или в поликлинике. Но сейчас они утратили свою популярность. Люди писали:

У вас была какая-то лакшери столовая, я такое ела только в санатории в Крыму.

Нифига у вас школьная столовая. Я такое только в санатории в Песках (ударение на е, это в Донецкой области) пробовала, готова была душу продать. Если бы кто мне рецептика дал, рассказал как это делать, я бы сдохла от счастья.

Кислородный коктейль, да, псевдо лечение, советское наследие, так сказать.

В школьной? Я такое только в санатории и больничном стационаре видел.

У меня такого не было. Похоже, как тетя Маша мочалку от посуды выжала.

Не показывайте это кафе 43-й волны.

Из санатория, где отдыхали дедушка с бабушкой. Там это называлось "кислородными коктейлями" и считалось лечебным.

Что такое кислородный коктейль

Кислородный коктейль – это воздушная пена, получаемая путем насыщения сока, фитораствора или сиропа кислородным потоком (с помощью кислородного концентратора или миксера). Для содержания структуры пены в жидкость добавляют пенообразователи, например экстракт корня солодки, желатин или яичный белок.

Кислородный коктейль

В свое время эти коктейли были очень популярны и считались лечебными. Якобы они насыщали кислородом организм. Давали такие напитки как пенсионерам, так и детям. Сейчас коктейли потеряли свою популярность.

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