Госпродпотребслужба отрицает влияние ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году

Глава Госпродпотребслужбы (ГППС) Сергей Ткачук отрицает влияние антитабачной ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции .

"С этой организацией я встречался. Чтобы как-то они финансировали или побуждали и обучали работников в 2024 году, точно такого не было и нет", — сказал он.

Однако на сайте ОО "Жизнь" отмечено, что в 2024 году эта антитабачная организация проводила тренинги для работников ГППС по мониторингу присутствия рекламы табачных и никотиновых изделий в местах торговли в Украине.

В течение 2024 года активисты ОО "Жизнь" осуществляли рейды, так называемый "общественный мониторинг", в заведениях торговли и, как отмечает сама ГППС, по результатам было направлено 64 обращения в Госпродпотребслужбу.

Такие обращения были основаниями для инспекторов ГППС проводить внеплановые проверки и штрафовать бизнес на основе жалоб ОО "Жизнь".

ГППС также неоднократно привлекала "Жизнь" предоставлять независимую экспертизу в судах по вопросам табака. Однако согласно информации как с официального веб-сайта "Жизни", так и ее регистрационных данных, эта ОО не имеет необходимой квалификации в предоставлении юридических или экспертных выводов относительно применения норм законодательства.

Вместе с тем Центр демократии и верховенства права, анализируя судебную статистику по делам о проверках бизнеса, отмечает , что в 91% случаев суды отменили решение ГППС о привлечении к ответственности субъектов хозяйствования.

Руководитель ГППС, комментируя вопрос о возможном конфликте интересов из-за вмешательства антитабачной ОО "Жизнь" в проверки бизнеса, отметил: "Если такое есть, то это будет свидетельствовать о возможной искусственности увеличения процедурных процессуальных моментов, тогда обычно нужно будет как-то реагировать, и не только нам".

Также он допустил возможность "искусственного увеличения процедурных процессуальных моментов" при проведении таких проверок. "У нас, извините, количество дел сделать очень просто", — сказал он.

Сергей Ткачук заявил, что готов сотрудничать для выяснения, кем и с какой целью финансируется деятельность ОО "Жизнь".

Как сообщалось, в 2022-2024 гг. ГППС наложила на предпринимателей более 16 млн грн штрафов при осуществлении внеплановых проверок относительно соблюдения антитабачного и рекламного законодательства в части табачных изделий.

В целом, по предоставленной самой ГППС информации , бизнес уже успешно обжаловал дела о наложении штрафов и получил возмещение около 1 млн грн.

Вместе с тем Верховный суд в начале 2025 года издал постановление , дающее основания для пересмотра уже "закрытых" судебных дел, в которых бизнес обжаловал штрафы ГППС.

В такой ситуации у бизнеса есть все шансы выиграть суды, и в таком случае из бюджета необходимо будет вернуть более 15 млн грн.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала Госпродпотребслужбу прекратить противоправные внеплановые проверки бизнеса относительно соблюдения законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.