В Украине официально сказали, примут ли "перемирие" Путина

В МИД напомнили о предложении перемирия от США

Украина не доверяет заявлениям Владимира Путина относительно введения "перемирия" и будет смотреть на действия России. Кроме того, Кремлю все еще предлагают принять предложение о прекращении огня на 30 дней, которое было достигнуто во время переговоров с США в Саудовской Аравии.

Об этом написал глава МИД Андрей Сибига в своем профиле в X. По его словам, Украина согласилась на предложение США относительно прекращение огня 11 марта, Россия от него отказалась.

"Сейчас Путин сделал заявления о готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, у нас есть значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", — написал министр.

Чиновник отметил, что Кремль может в любой момент согласиться на 30-днеаное прекращение огня. Что касается нынешнего "перемирия", то Украине хотелось бы посмотреть, как россияне прекратят огонь на всех направлениях.

"Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться внимательными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", — добавил Сибига.

Как сообщалось ранее, после начала "перемирия" россияне не сбавили обороты на фронте, а бои продолжились в прежнем темпе.