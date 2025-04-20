Их красоте обзавидуются соседки: как сажать бархатцы в апреле и что нельзя делать

Вы будете наслаждаться их ярким цветением долгое время

В апреле можно сажать бархатцы — это один из самых неприхотливых цветов, которые не требуют сложного ухода. Благодаря своей выносливости и яркому внешнему виду, они украшают клумбы у многих украинцев. Однако их выращивание требует особого ухода.

Бархатцы несложно вырастить, будь то на клумбе или огороде — они хорошо приживаются и помогают защитить растения от вредителей. Об этом пишет Martha Stewart.

Как правильно высаживать бархатцы в апреле

Чтобы бархатцы радовали пышным цветением, их стоит сажать на солнечных участках. В тени цветков будет заметно меньше. Удобрения этим растениям почти не требуются, особенно если почва плодородная. Однако компост может улучшить дренаж и обеспечить дополнительное питание.

Также важно соблюдать расстояние между кустами — хорошая циркуляция воздуха поможет предотвратить загнивание. Расстояние между растениями при посадке должно быть не менее 20 см. Это правило касается как рассады из садовых центров, так и растений, выращенных из семян самостоятельно. Перед пересадкой в открытый грунт каждый саженец нужно хорошо полить.

Грядку следует заранее подготовить: выбрать солнечное место, при необходимости обогатить почву компостом. Поместите растение в лунку, засыпьте его землей, аккуратно утрамбуйте и снова полейте.

Что нельзя делать после посадки бархатцев

Оставлять только что посаженные бархатцы без воды дольше нескольких дней. Так, по мере роста они станут более устойчивыми к засухе.

Напомним, что бархатцы можно смело высаживать в этом месяце. Ранее мы рассказывали, что можно садить в апреле 2025 года.