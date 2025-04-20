Гороскоп на 21 апреля: Тельцам нужно забыть о скромности, Весам — отпустить прошлое

Кому-то придется бороться за место под солнцем

Многих знаков Зодиака пугают перемены в жизни. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 21 апреля, и рассказывает, как провести этот понедельник спокойно и с уверенностью даже при непредвиденных ситуациях.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятное влияние Вселенной поддержит многих — особенно в делах, требующих завершения. Утро подойдет для доведения до конца старых проектов, а вечер лучше посвятить легкому общению, прогулкам и теплым воспоминаниям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Придется постоять за свое. Конкуренты могут активизироваться и попытаться перехватить инициативу. В деловых вопросах не стесняйтесь завтра заявить о себе — скромность сейчас не лучший союзник.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это отличный день для уединения. В спокойной обстановке легче сосредоточиться, работать продуктивно и по-настоящему отдохнуть. Постарайтесь дистанцироваться от негатива в соцсетях и внесите в повседневность что-то новое и приятное.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не выдавайте мечты за реальность — лучше сохраняйте объективность и оставайтесь верными себе. Успех придет к тем, кто не только стремится к переменам, но и готов действовать ради их воплощения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Может показаться, что успех уже совсем рядом, но не все так однозначно. Возможны проблемы. Проявите осторожность, особенно в новых делах: вместо достижения своей цели вам может выпасть задача решать чужие ошибки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для юридических дел, в том числе для обращения в суд. Однако не стоит завтра давать деньги в долг. Также лучше не доверять слухам и самим придерживаться правды в общении.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это отличный день для старта новых проектов, но прежде важно основательно окончить начатое ранее. Не стоит бояться трудностей — фортуна на стороне целеустремленных, ответственных и тех, кто готов отпустить прошлое.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День может потребовать перемен. Обратите внимание на то, что прежде не удалось. Если ранее вы столкнулись с неудачей, помните — многое изменилось: вы стали опытнее, смелее, к тому же сейчас ночные светила благоволят новым начинаниям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это подходящее время для расширения кругозора. Если родные обратятся за поддержкой — не отказывайте. Инициативы принесут плоды — главное, сохранять уверенность в себе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День принесет приятные сюрпризы: свежий взгляд на дела, выход из сложных ситуаций, неожиданные находки и даже маленькие подарки от судьбы. Однако начинать что-то новое пока не стоит — лучше просто наметить планы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вселенная завтра благоволит раскрытию талантов, усилению интуиции и пробуждению скрытых ресурсов. Отличный день для творческой деятельности, нестандартных решений и важных шагов. Финансовые потоки открыты, а значит — есть шанс пополнить кошелек.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Важно соблюдать баланс и не переусердствовать с напором и агрессией — будь то в работе, финансах или отношениях. Инициативность хороша, но только в разумных пределах.