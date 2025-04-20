Свитолина выиграла престижный турнир, не отдав ни сета (видео)

Украинка выиграла престижный турнир во Франции

В воскресенье, 20 апреля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 18 WTA) провела финальный поединок на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция). В игре за трофей украинке противостояла сербская теннисистка Ольга Данилович (№ 39 WTA).

Матч, проходивший на Центральном корте, завершился со счетом 6:4, 7:6 в пользу Свитолиной. Об этом сообщает "Телеграф".

За победу на турнире в Руане Свитолина заработала 31 565 евро (около 1,5 млн грн) призовых. К слову, Элина выступала здесь впервые. Кроме того, ранее украинка не играла против Данилович. Добавим, что Свитолина выиграла свой 18-й трофей на уровне WTA.

Полный видеообзор матча Свитолина — Данилович будет доступен здесь позднее.

Отметим, Свитолина не отдала ни единого сета на турнире в Руане. В первом круге украинка обыграла швейцарку Жиль Тайхман (6:4, 6:2), затем справилась с украинкой Ангелиной Калининой (6:4, 6:0), после чего выбила из турнира испанку Джессику Бузас Манейро (6:3, 6:2) и румынку Елену-Габриэлу Русе (6:0, 6:2).

Напомним, Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэлсе (США), проиграв нейтральной представительнице РФ Мирре Андреевой. После игры украинка не пожала руку представительнице страны-агрессора, из-за чего в РФ началась истерика.