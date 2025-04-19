ВСУ получили приказ прекратить огонь, пишет BBC: Зеленский объяснил, что происходит

Местами на фронте продолжаются штурмы

Украина готова присоединиться к режиму полного прекращения огня. Вместе с тем, она не будет молча смотреть на то, как россияне его нарушают и готова отвечать.

Как сообщает "Русская служба BBC", командиры ВСУ уже получили приказ прекратить огонь и документировать все нарушения с российской стороны. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на некоторых участках фронта российские штурмы не останавливались.

"Старший офицер ВСУ сообщил Би-би-си, что и его подразделение, и другие получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией "пасхальное перемирие", — пишет BBC.

Там также отметили, что украинским военным приказали документировать на фото и видео все случаи нарушения огня со стороны россиян. При этом им разрешили открывать ответный огонь.

В свою очередь Зеленский отметил, что на столе остается предложение США о перемирии на 30 дней, и если Россия готова принять его, то Украина ответит зеркально.

"Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", — написал глава государства.

Он также отметил, что на некоторых участках продолжаются штурмы и артиллерийские удары, а потому доверия к словам Москвы нет. При этом, Зеленский добавил, что в 21:30 и 22:00 заслушает доклады главкома Александра Сырского после его общения с командирами на передовой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько должно было длиться "Пасхальное перемирие" Путина и какие условия он поставил Украине.