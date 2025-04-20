На еду для Нацгвардии с начала года выделили более 500 миллионов: чем там кормят

Лишь за четыре месяца на еду ушла приличная сумма

На то, чтобы прокормить служащих Национальной гвардии Украины лишь с начала 2025 года ушло более 500 миллионов гривен. Эта цифра включает в себя лишь продукты питания, без столовых приборов и прочих вещей.

Об этом говорится в информации на сайте Dozorro. Закупки были осуществлены Базой обеспечения НГУ (в/ч 3075).

Всего с 1 января по 20 апреля текущего года было совершено 66 закупок пищевых продуктов, на общую сумму в 538 481 950 гривен. Как видно в списке ниже, в закупках для НГУ нет ничего экзотического. В основном, это рыба, джемы, крупы и консервы, а также в списке есть чай, сухофрукты и молоко.

Самые дорогие тендеры на закупку были на мороженную рыбу — кета и горбуша обошлись в 46,8 и 44 миллиона гривен. Тройку лидеров замыкает бутилированная вода, на которую выделяли 40,5 миллиона.

Как сообщалось ранее, национальная гвардия Украины хочет потратить почти 80 млн гривен на белье для военных. Речь идет о масштабной закупке кальсон и нательных рубашек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полиция Украины потратит десятки миллионов на шапки для копов.