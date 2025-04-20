Не оставайтесь дома: что нельзя делать в Поливальный понедельник

В этот день нужно соблюдать некоторые запреты

Когда заканчивается пасхальное воскресенье, атмосфера праздника не исчезает, а переходит в несколько иной формат. На другой день Пасхи наступает Поливальный понедельник — день, когда на улицах слышен радостный смех и брызги воды.

За такой веселостью спрятана глубокая традиция, объединяющая дохристианские обряды и символику Пасхи. А также в этот день нужно соблюдать некоторые запреты. "Телеграф" расскажет, что именно нельзя делать в Поливальный понедельник.

Как отмечают Поливальный понедельник

Парни обливают девушек. В особенности эта традиция распространена на Западе Украины. Такой жест считался проявлением симпатии. Поэтому если девушку облил мужчина водой, значит, она нравишься ему.

Девушки обычно "благодарят" их во вторник. Такой традиции нет, но это считается жестом "ответа".

Дети в этот день бегают по улицам с бутылками и пистолетами с водой. В городах это иногда похоже на мини-фестиваль. Когда-то была традиция освящать воду в этот день.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

Обливать людей без их согласия . Это считается невежливостью и даже хамством.

. Это считается невежливостью и даже хамством. Выливать воду в помещении , офисах или в транспорте – это считается плохой приметой.

, офисах или в транспорте – это считается плохой приметой. Отказывать кому-то в поливе . Это считается неуважением к обычаям и может даже привлечь несчастье.

. Это считается неуважением к обычаям и может даже привлечь несчастье. Работать. Этот день нужно посвятить отдыху и празднованию. Работа мешает очищению.

Этот день нужно посвятить отдыху и празднованию. Работа мешает очищению. Остаться дома. Если есть возможность провести этот день с друзьями или родными, лучше так и поступить. Посвятите праздник обмена подарками и семье.

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