Поминальные дни 2025: когда в Украине "проводы" и что нельзя делать на кладбищах в эти дни

Застолья у могил с алкоголем никак не связаны с церковными традициями

Поминальные дни занимают особое место в украинской традиции. В церковном календаре предусмотрены особые даты, посвященные памяти усопших и посещению кладбищ. В эти дни принято заказывать поминальные службы и молиться за упокой душ.

Радоница (также известная как Проводы или Гробки) — это день, когда на второй неделе после Пасхи, на девятый день, люди посещают могилы своих умерших близких, чтобы вновь разделить с ними радость Воскресения Христова.

Когда поминальные дни в Украине 2025

Поскольку Пасха в этом году приходится на 20 апреля, то Радоница — на вторник, 29 апреля. Однако в ряде регионов поминальные мероприятия начнутся уже 27 числа, в день церковного праздника Антипасхи. При этом "проводы" на отдельных кладбищах могут проводиться и позднее.

В этот период, после Литургии или вечернего богослужения, совершается полная панихида с включением пасхальных песнопений. Верующие отправляются на кладбище, чтобы помолиться об усопших и вспомнить их добрым словом. По просьбе родственников священнослужители подходят к могилам, возносят молитвы за усопших, освящают памятники и окропляют собравшихся святой водой.

Фото: Фото: УНИАН

В ряде населенных пунктов сохраняется обычай устраивать поминальные трапезы прямо на кладбищах. Люди приносят с собой различные угощения — паски, яйца, колбасы, сладости, а порой и алкоголь. Однако церковь не одобряет такую традицию, ведь кладбище должно оставаться местом тишины и молитвы, а не застолий.

Фото: Соцсети

Что нельзя делать на кладбище в поминальные дни

Устраивать шумные гулянья и веселье.

Плакать, стенать и сильно скорбеть. Это время не для скорби, а для радостной памяти о близких.

Вспоминать плохое об умерших, громко ссориться или устраивать драки.

Оставлять на могилах спиртное и еду. Лучше принести цветы, лампаду или крестик. А главное — молитва.

Проводить магические или оккультные обряды.

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