Инициатива касается также проектов, на которые уже выдали разрешения

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В Киеве зарегистрировали петицию с требованием временно запретить строительство жилья бизнес-, элит- и премиум-класса. На время военного положения строителей и инженеров предлагают залучить к восстановлению поврежденных обстрелами домов и созданию социального жилья.

Киевсовет обнародовал соответствующую петицию на официальном портале: автор обращения Полина Кликова предлагает привлечь специалистов также к восстановлению объектов критической инфраструктуры.

Киевляне могут поддержать обращение на официальном портале электронных петиций

Кликова приводит данные Киевской городской государственной администрации: с начала полномасштабного вторжения в столице повреждено 4 480 многоквартирных жилых домов. Почти 40% всех разрушений пришлось на 2026 год. Сотни киевских семей остались без жилья и не могут самостоятельно приобрести новое.

По словам автора петиции, в условиях мобилизации не хватает квалифицированных строителей и инженеров, а часть этих специалистов работает на возведении коммерческих жилых комплексов. Квадратный метр в таких комплексах даже на ранних этапах строительства стоит от 2 000 долларов США. Для большинства пострадавших жителей, отмечает Кликова, жилье по такой цене недоступно.

Еще один аргумент автора – нагрузка на городские сети. По ее словам, новые высотные комплексы увеличивают нагрузку на энергосистему, водоснабжение и канализацию, которые уже пострадали в результате российских ударов.

"Ресурсы столицы – городская земля, энергетические сети, инженерные мощности и другое – в условиях военного положения должны использоваться прежде всего для обеспечения базовых потребностей громады и восстановления внутреннего жилищного фонда, а не для коммерческих проектов люксового сегмента", – написала автор.

Каких решений требуют от Киевсовета

Кликова предлагает на период военного положения прекратить выдачу градостроительных условий, ограничений и разрешительных документов на возведение жилья указанных классов. Действие уже выданных разрешений на такие проекты она просит приостановить.

Автор также призывает сделать восстановление поврежденных домов приоритетом градостроительной политики и создать фонд доступного социального жилья для пострадавших киевлян. Для этого она предлагает разработать механизмы привлечения строительных компаний и высвобожденных специалистов к городским программам восстановления.

Сколько подписей нужно для рассмотрения петиции

Под обращением на момент написания материала собрали 55 подписей. До завершения голосования остается 58 дней.

Чтобы петицию обязательно рассмотрели мэр Виталий Кличко и депутаты Киевсовета, она должна набрать 6 000 подписей. Даже после достижения этого порога требования петиции остаются рекомендательными для городской власти.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве подали петицию с предложением оценить установку временных опор под пролетами вантовых мостов. Автор петиции просит привлечь профильные инженерные институты и специалистов по мостостроению, чтобы оценить целесообразность такого решения.