Эти три дня в мае окажутся самыми урожайными: когда сеять морковь и свеклу в открытый грунт

Этим овощам важна оптимальная температура почвы и регулярный полив

Май — идеальное время для посадки многих огородных культур, но чтобы получить щедрый урожай, важно учитывать благоприятные дни для посева. Мы уже поделились рекомендациями по кукурузе, а теперь расскажем, какие дни мая окажутся урожайными для моркови и свеклы.

"Телеграф" представил календарь благоприятных дней для посадки овощей на следующий месяц. Что касается моркови и свеклы, то времени для посева будет немного — всего три дня.

Когда лучше всего сажать морковь и свеклу в мае 2025:

Морковь и свекла имеют схожие требования для посадки, поэтому их высаживают в одно время. Для обеих культур оптимальная температура почвы составляет 8-10°C, что позволяет семенам хорошо прорастать.

Почва должна быть рыхлой и плодородной, еще растениям важно обеспечить регулярный полив. Глубина для посева моркови должна составлять 1-2 см, а для свеклы — 2-3 см.

Благоприятные дни для посадки моркови и свеклы в открытый грунт: 16, 17 и 25 мая.

Когда сажать морковь и свеклу в мае 2025

Если в мае ожидается прохлада или дожди, можно накрывать грядки пленкой для ускорения прогрева почвы. Также не забывайте о борьбе с сорняками и мульчировании почвы, чтобы сохранить влагу.

"Телеграф" писал ранее, как при посеве кукурузы повысить ее урожайность. Следует знать один лайфхак.