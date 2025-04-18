Будете раздавать кочаны даже соседям: один лайфхак при посеве кукурузы сделает ваш урожай огромным

Щедрый урожай кукурузы можно получить, если правильно ее посеять

Сладкая кукуруза — любимый летний овощ многих детей и взрослых. Ее варят, жарят и даже консервируют, чтобы потом добавлять в салаты и другие блюда. А чтобы вырастить кукурузу на огороде, нужно знать несколько важных правил. Тогда и урожай будет щедрым, так что сможете поделиться с близкими.

"Телеграф" расскажет, что нужно знать о выращивании кукурузы на огороде, как ее правильно сажать и как ухаживать за этой культурой.

Когда и как сажать кукурузу на огороде?

Сажать кукурузу можно, когда исчезнет вероятность заморозков, а почва хорошо прогреется, пишет издание The Spruce. Выбирайте место на участке с солнечной стороны и без сквозняков, так как эта культура любит тепло. Почва под кукурузу должна быть богатой и хорошо дренированной, это увеличит шансы на большой урожай.

Планируя посадку кукурузы учитывайте то, что она вырастает высокой, поэтому может затенять соседние растения. Подберите для нее таких компаньонов по огороду, которым не будет мешать ее тень.

Главный лайфхак при посеве кукурузы — сеять ее нужно не в один длинный ряд, а, например, блоками по крайней мере из 4 рядов. Это очень важно для будущего урожая, так как кукуруза опыляется ветром, а близкая посадка означает больший контакт. По этой же причине лучше сажать отдельно разные сорта кукурузы, так как может происходит перекрестное опыление.

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