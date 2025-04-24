У вас будет только 5 дней в мае: когда лучше всего сажать кукурузу
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Кукуруза не прихотливая культура, но нуждается в правильной технологии посадки
Кукуруза — одна из самых популярных культур на огороде, наряду с картофелем и фасолью. Ее выращивают не только в качестве корма для животных, но и ради сочных, сладких початков, которые становятся летом настоящим лакомством. Но чтобы кукуруза порадовала щедрым урожаем, следует знать, когда и как правильно сажать ее в открытый грунт.
"Телеграф" представил календарь благоприятных дней на май 2025, на которые следует ориентироваться, прежде чем сеять кукурузу. Несмотря на то, что это неприхотливая культура, она нуждается в правильной технологии посадки.
Когда лучше всего сажать кукурузу в мае — названы благоприятные дни
Кукуруза любит тепло, поэтому сажать ее в открытый грунт следует, когда почва достаточно прогреется и развиваться культуре не помешают ночные заморозки. Как правило, почва должна прогреться до 10-12 градусов по Цельсию.
Наиболее благоприятными днями для посадки кукурузы в открытую почву будут: 8, 9, 10 и 29, 30 мая.
Если посадить культуру в эти дни, то она будет лучше расти и порадует большим урожаем. Но перед посадкой кукурузы почву следует хорошо разрыхлить!
Не менее важным является внесение добрив перед посадкой в почву, чтобы семена были обогащены питательными веществами и микроэлементами. Сеять семена нужно на глубине 10-15 сантиметров, а расстояние между рядками должно составлять более 60 сантиметров.
Культуре требуется также регулярный полив, особенно в течение первых недель, пока кукуруза не прорастет. И не забывайте добавлять подкормки.
"Телеграф" писал ранее, как при посеве кукурузы повысить ее урожайность. Следует знать один лайфхак.