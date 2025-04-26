Ці три дні у травні виявляться найбільш врожайними: коли сіяти моркву та буряк у відкритий ґрунт

Цим овочам важлива оптимальна температура ґрунту та регулярний полив

Травень — ідеальний час для посадки багатьох городніх культур, але щоб отримати щедрий урожай, важливо враховувати сприятливі дні для посіву. Ми вже поділилися рекомендаціями щодо кукурудзи, а тепер розповімо, які дні травня виявляться найбільш врожайними для моркви та буряків.

"Телеграф" представив календар сприятливих днів для посадки овочів наступного місяця. Що стосується моркви та буряків, то часу для посіву буде небагато — лише три дні.

Коли найкраще саджати моркву та буряк у травні 2025:

Морква та буряк мають схожі вимоги для посадки, тому їх висаджують одночасно. Для обох культур оптимальна температура ґрунту становить 8-10 ° C, що дозволяє насінню добре проростати.

Грунт повинен бути пухким і родючим, ще рослинам важливо забезпечити регулярний полив. Глибина для посіву моркви повинна становити 1-2 см, а для буряка — 2-3 см.

Сприятливі дні для посадки моркви та буряків у відкритий ґрунт: 16, 17 та 25 травня.

Коли садити моркву та буряк у травні 2025

Якщо у травні очікується прохолода чи дощі, можна накривати грядки плівкою для прискорення прогріву ґрунту. Також не забувайте про боротьбу з бур’янами та мульчування ґрунту, щоб зберегти вологу.

"Телеграф" писав раніше, як при посіві кукурудзи підвищити її врожайність. Потрібно знати один лайфхак.