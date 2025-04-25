Не ошибитесь, чтобы не потерять урожай: на каком расстоянии сажать помидоры и огурцы

Правильное расстояние способствует здоровому росту растений

Начался сезон огородных работ, и самое время подготовить грядки для посадки любимых овощей. Но важно не только учитывать благоприятные дни по лунному календарю, но и множество других ключевых моментов. Один из самых важных факторов — правильное расстояние между культурами.

"Телеграф" решил подсказать, какие бывают схемы посадки помидоров и огурцов и на каком расстоянии правильно высаживать эти растения. Это важно знать, поскольку от этого зависит урожайность.

На каком расстоянии сажать помидоры

Классическая схема посадки

Такую схему нужно использовать для низкорослых сортов томатов. И высаживать растения нужно в один ряд, соблюдая интервал 30-40 см между кустами и 50-60 см между рядами. Это нужно для правильно развития растений.

Фото: freepik

Ленточно-гнездовая схема

Идеальный вариант для среднерослых сортов. Саженцы размещать нужно по обе стороны траншеи, расстоянии между бороздами — не менее 1,5 метра, а между кустами — 20-30 см.

Шахматная схема

Этот вариант посадки подходит для всех сортов томатов. Культуры нужно высаживать в шахматном порядке, расстояние между кустами должно составлять 50-60 см, а между рядами — 60-70 см.

На каком расстоянии сажать огурцы

Горизонтальное выращивание

При такой схеме огурцы могут свободно расползаться по земле, образуя густой покров. Растения нужно высаживать рядами, расстояние между кустиками должно составлять 30–50 см, в зависимости от сорта. Между рядами — не менее 70–90 см.

Фото: freepik

Вертикальное выращивание

Огурцы при такой схеме посадки растут вверх, опираясь на сетку или другую опору. Сажают их в один или два ряда, оставляя 30–40 см между кустами, а между рядами — до 1 метра. Такая схема подойдет вам, если у вас ограниченное место на участке.

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