Муравьи исчезнут с участка раз и навсегда: просто смешайте сахар с этим средством

Муравьи убегут с участка в течение 24 часов

С наступлением сезона посадок, огород требует особого внимания и заботы. Одной из угроз для будущего урожая становятся муравьи — вредители, которые могут ослабить растения.

Но есть эффективный метод, который поможет быстро прогнать муравьев с вашего участка. Для этого потребуется всего два средства, которые точно есть на вашей кухне. Детальнее об этом рассказано в материале The Spruce.

Как быстро прогнать муравьев с огорода — лайфхак

Муравьи на огороде, особенно, когда их очень много, могут стать серьезной угрозой для урожая. Поэтому важно применять разные методы борьбы с вредителями. Один из них включает в себя пищевую соду и сахар (или сахарную пудру).

Этот метод простой, но эффективный. Нужно просто смешать ингредиенты в равных пропорциях (обычно 1:1) и оставить в местах, где наблюдаются муравьи. Сахар будет привлекать насекомых своим запахом, они начнут переносить его в муравейник и поедать, но вместе с содой, которая агрессивно действует на организм муравьев.

Как прогнать муравьев с огорода, Фото: Freepik

Важно отметить, что этот способ безопасен для растений и не опасен для домашних животных, что делает его удобным для использования в огородах и на приусадебных участках.

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