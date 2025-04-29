Урожай будет больше, чем у соседей: когда сажать капусту в открытый грунт и как за ней ухаживать

Полезные советы по высадке рассады капусты в открытый грунт

Хотя погода в Украине в этом году весьма переменчива, огородники уже давно начали новый посевной сезон. Вот-вот наступит май и, согласно посевному календарю, приходит время сажать теплолюбивые культуры. Среди таких конечно же капуста, которую высаживают в открытый грунт из рассады.

"Телеграф" расскажет, какие дни в мае самые благоприятные для высадки рассады капусты, и как ухаживать за этой культурой, чтобы она порадовала богатым урожаем.

Когда сажать капусту в мае?

Многие огородники начинают посадку рассады капусты именно в мае, пишет ВСН. Хотя, если погода позволяет, это можно делать и в конце апреля, и в начале июня. Однако, есть одно важное правило — рассады капусты должна иметь не менее 4 листочков, тогда получите хороший урожай.

Самые благоприятные дни для посадки рассады капусты:

в мае — 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 числа;

в июне — 2-6, 10-13, 17, 22, 25-30 числа.

Советы по уходу за капустой

При выборе участка под посадку капусты, нужно учитывать, что эта культура любит нейтральную почву. Лучше всего выбирать солнечную сторону участка, умеренно увлажненную.

Сажая рассаду капусты, учитывайте также севосмену — для этой культуры подойдет участок, на котором раньше раньше росли огурцы, морковь, чеснок, лук, бобовые культуры. За час до посадку обильно полейте участок водой, чтобы почва хорошо увлажнилась и не травмировала ростки.

Делайте лунки на расстоянии не менее 30 см друг от друга. В каждую лунку можно насыпать по ложке древесной золы — это убережет рассаду от медведки. Аккуратно уложите рассаду капусты в лунки и присыпьте землей. После посадки слегка полейте рассаду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда сеять огурцы и как сделать урожай богатым. Названо лучшее время для высадки овоща.