Забудете о вредителях навсегда: чем обрабатывать участки от надоедливых насекомых

Есть действенный способ, как побороть вредителей на участке

Чеснок – популярный овощ в Украине, который часто сажают на грядках. Кроме того, что его можно добавлять в различные блюда, овощ может помочь вам в огородных делах.

Для того чтобы бороться с вредителями на участках, необязательно покупать стоимостные химические средства. Дело в том, что чеснок является естественным пестицидом с характерным запахом и вкусом, обладающим мощным антимикробным действием. Также он не вредит окружающей среде, в отличие от купленных средств, пишет Actualno.

Чеснок используют для защиты плодовых деревьев и овощей от вредителей, в частности тли и мотыля. Пригодится обычный домашний раствор из чеснока. Нужно измельчить овощ и замочить его в воде на несколько дней. Тогда можно обрабатывать участки от вредителей.

Чесночный раствор, фото Prosto Way

К тому же чесночный раствор хорошо борется с грибковыми инфекциями, например мучнистой росой и фитофторозом, которые часто поражают яблоки, помидоры, перец, огурцы и фасоль. Ведь если ничего не делать, можно потерять урожай.

А если приготовить раствор еще и с добавлением красного лука, можно получить мощное удобрение. Оно улучшит структуру земли и наполнит растения питательными веществами.

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