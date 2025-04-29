Мурахи зникнуть з ділянки раз і назавжди: просто змішайте цукор з цим засобом

Мурахи втечуть із ділянки протягом 24 годин

З настанням сезону посадок, город потребує особливої уваги та турботи. Однією із загроз для майбутнього врожаю стають мурахи — шкідники, які можуть ослабити рослини.

Але є ефективний метод, який допоможе швидко прогнати мурах із вашої ділянки. Для цього потрібно всього два засоби, які точно є на вашій кухні. Детальніше про це розказано у матеріалі The Spruce.

Як швидко прогнати мурах з городу – лайфхак

Мурахи на городі, особливо коли їх дуже багато, можуть стати серйозною загрозою для врожаю. Тому важливо застосовувати різні методи боротьби зі шкідниками. Один з них включає харчову соду і цукор (або цукрову пудру).

Цей метод простий, але ефективний. Потрібно просто змішати інгредієнти в рівних пропорціях (зазвичай 1:1) та залишити у місцях, де спостерігаються мурахи. Цукор приваблюватиме комах своїм запахом, вони почнуть переносити його в мурашник і поїдати, але разом із содою, яка агресивно діє на організм мурах.

Як прогнати мурах з городу, Фото: Freepik

Важливо зазначити, що цей спосіб безпечний для рослин і для домашніх тварин, що робить його зручним для використання в городах і на присадибних ділянках.

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