Не используйте уксус и соду: как избавиться от сорняков на огороде, не навредив будущему урожаю

Не стоит использовать хитрости, способные навредить почве

В мае сезон полевых работ входит в активную фазу, и забот у садоводов и огородников становится все больше. Однако важно думать не только о защите растений от вредителей, но и о борьбе с сорняками, которые способны нанести не меньший вред будущему урожаю.

"Телеграф" подсказал методы, которые помогут избавить огород от пырея, одуванчиков и других сорняков. При этом, они не будут вредить почве и соответственно будущим овощам.

Как избавиться от сорняков на огороде — эффективные способы

Сорняки являются злобными вредителями, которые появляются и на огороде, и в саду, и в цветнике. Они забирают у растений из почвы влагу и микроэлементы, ослабляя наши культуры. Самыми распространенными сорняками в Украине является пырей, одуванчики, вьюнок, осот и крапива.

Многие для борьбы с ними используют уксус или пищевую соду, однако такие средства не желательно применять на огороде, они больше подходят для применения между тротуарными плитками или дорожками. Дело в том, что уксус и сода, несмотря на эффективность, могут нарушить кислотно-щелочной баланс почвы.

Более безопасным методом считается применение обычного кипятка. Достаточно просто полить им сорняк и удалить его вместе с корнем. Главное преимущество такого способа — отсутствие воздействия на почву, так как кипяток не изменяет ее состав и не наносит вреда другим растениям, если использовать его аккуратно.

Как избавиться от сорняков, Фото: Freepik

Также используйте опилки между грядками. Выложите их тонким слоем, чтобы они блокировали свет и мешали сорняками прорастать. Но при этом, опилки будут поддерживать хорошую циркуляцию воздуха и удерживать влагу в жаркие дни.

Вместо опилок можно положить и скошенную траву, слой должен составлять до 5 сантиметров. Но траву нужно периодически обновлять.

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