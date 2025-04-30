Не використовуйте оцет і соду: як позбутися бур’янів на городі, не нашкодивши майбутньому врожаю

Не варто використовувати хитрощі, які здатні нашкодити ґрунту

У травні сезон польових робіт входить в активну фазу, і турбот у садівників та городників стає дедалі більше. Однак важливо думати не лише про захист рослин від шкідників, а й про боротьбу з бур’янами, які здатні завдати не меншої шкоди майбутньому врожаю.

"Телеграф" підказав методи, які допоможуть позбавити город від пирію, кульбаб та інших бур’янів. При цьому вони не шкодитимуть ґрунту і відповідно майбутнім овочам.

Як позбутися бур’янів на городі – ефективні способи

Бур’яни є злісними шкідниками, які з’являються і на городі, і в саду, і у квітнику. Вони забирають у рослин з ґрунту вологу та мікроелементи, послаблюючи наші культури. Найпоширенішими бур’янами в Україні є пирій, кульбаби, берізка, осот та кропива.

Багато хто для боротьби з ними використовують оцет чи харчову соду, проте такі засоби не бажано застосовувати на городі, вони більше підходять для застосування між тротуарними плитками чи доріжками. Річ у тому, що оцет і сода, попри ефективність, можуть порушити кислотно-лужний баланс ґрунту.

Найбільш безпечним способом вважається застосування звичайного окропу. Достатньо просто полити їм бур’ян і видалити його разом із коренем. Головна перевага такого способу — відсутність впливу на ґрунт, оскільки окріп не змінює його склад і не завдає шкоди іншим рослинам, якщо використовувати його акуратно.

Як позбутися бур’янів, Фото: Freepik

Також використовуйте тирсу між грядками. Викладіть її тонким шаром, щоб вона блокувала світло і заважала бур’янами проростати. Але при цьому тирса буде підтримувати хорошу циркуляцію повітря й утримувати вологу в спекотні дні.

Замість тирси можна покласти й скошену траву, шар повинен становити до 5 сантиметрів. Але траву потрібно періодично оновлювати.

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