Добавьте этот компонент в лунку — и кочаны капусты вырастут крупными

Капуста любит питательную и умеренно влажную почву

Именно в мае, когда устанавливается теплая погода, многие огородники приступают к посадке рассады капусты в открытый грунт. Но чтобы урожай порадовал щедрыми и крупными плодами, следует знать, какие компоненты добавлять в лунку.

Во время посадке следует обогатить почву питательными веществами. В материале Actualno рассказали об этом более детально.

Что добавить в лунку при посадке капусты

Чтобы соседи завидовали вашему урожаю, при посадке в лунку добавьте следующие компоненты:

кальциевую селитру, потому что она снижает уровень кислотности грунта и укрепляет растения;

суперфосфат, поскольку он стимулирует развитие корневой систему, соответственно, капуста быстрее получает необходимую влагу и питательные вещества.

В каждую лунку нужно добавить 1 ст. ложку кальциевой селитры и 2 ст. ложки суперфосфата, перемешанных с почвой. Чтобы защитить кочану от вредителей, сверху нужно добавить половину стакана золы.

Как правильно сажать капусту, Фото: Freepik

Кроме того, чтобы кочаны не выросли пустыми, после посадки их нужно полить раствором. Возьмите 2 г борной кислоты и разведите в 10 литрах воды. Не забывайте о расстоянии — между растениями нужно оставлять не менее 60 сантиметров.

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