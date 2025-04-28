В апреле или мае? Когда сеять огурцы и как сделать урожай богатым

Полезные советы огородникам по посеву огурцов

Из-за нестабильной погоды в этой весной, многие огородники озадачены, когда сеять огурцы, чтобы семена в почве не замерзли и нормально взошли. Огурцы — это теплолюбивая культура, поэтому спешить с высадкой не стоит. Есть несколько простых правил, которых нужно придерживаться для хорошего урожая.

Когда сажать огурцы?

Главное правило при посадке огурцов — грунт должен быть теплым, пишет "Ощадний фермер". Почва должна прогреться минимум до +14 градусов, а в воздухе должно быть стабильно +18-20 тепла, иначе семена в земле просто испортятся и не прорастут. Идеальное время для посадки огурцов — конец апреля -начало мая, однако нужно ориентироваться на погоду на улице.

После того, как семена посажены, очень важно накрыть грядку агроволокном или пленкой — это тоже для удержания тепла. Также нужно позаботится о том, чтобы площадь под огурцами всегда была достаточно увлажненной.

Лучше подождать с посадкой огурцов, если сомневаетесь, что достаточной потеплело и почва прогрелась. Иначе потом придется пересевать огурцы наново. А если хотите ранний урожай — обустройте теплицу и выращивайте огурцы под пленкой, так они получат достаточно тепла, а у вас будет хороший урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нельзя удобрять огурцы. Если использовать эти три средства — урожая не дождетесь.