Додайте цей компонент у лунку — і качани капусти виростуть великими

Капуста любить поживний і помірно вологий ґрунт

Саме у травні, коли встановлюється тепла погода, багато городників розпочинають посадки розсади капусти у відкритий ґрунт. Але щоб урожай порадував щедрими та великими плодами, слід знати, які компоненти додавати у лунку.

Під час посадки слід збагатити ґрунт поживними речовинами. У матеріалі Actualno розповіли про це детальніше.

Що додати до лунки при посадці капусти

Щоб сусіди заздрили вашому врожаю, при посадці в лунку додайте наступні компоненти:

кальцієву селітру, тому що вона знижує рівень кислотності ґрунту та зміцнює рослини;

суперфосфат, оскільки він стимулює розвиток кореневої системи, відповідно, капуста швидше отримує необхідну вологу та поживні речовини.

У кожну лунку слід додати 1 ст. ложку кальцієвої селітри та 2 ст. ложки суперфосфату, перемішаних із ґрунтом. Щоб захистити качани від шкідників, зверху потрібно додати половину склянки золи.

Як правильно садити капусту, Фото: Freepik

Крім того, щоб качани не виросли порожніми, після посадки їх потрібно полити розчином. Візьміть 2 г борної кислоти та розведіть у 10 літрах води. Не забувайте про відстань між рослинами — потрібно залишати не менше 60 сантиметрів.

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