Никогда не сажайте рядом с клубникой эти овощи: урожай будет, как кот наплакал

Некоторые культуры не рекомендовано сажать рядом с грядками клубники

Клубника — любимая летняя ягода, которая радует своим вкусом и ароматом. Это в целом неприхотливая культура, однако, нужно все таки знать некоторые нюансы по ее выращиванию. Не последнюю роль в будущем урожае клубники играют ее соседи по огороду. Некоторые овощи лучше сажать подальше от клубники, иначе урожая не будет.

"Телеграф" расскажет, какие культуры категорически не рекомендуется выращивать рядом с клубникой, чтобы был хороший урожай ягод.

Как оказалось, плохими соседями по грядке для клубники являются картофель, и все овощи из ее семейства. А это и томаты, и баклажаны, пишет Express. Также не стоит сажать рядом с ягодой культуры семейства тыквенных — это кабачки, огурцы, тыква и дыня.

Дело в том, что у клубники и перечисленных овощей есть общая восприимчивость к болезням, особенно к грибковым инфекциям, таким как вертициллезное увядание. И если инфекция поразит какую-то одну из культур, то есть большой риск, что она распространится и на соседние грядки, в том числе и с клубникой. А это в свою очередь приведет к потере урожая.

Поэтому опытные дачники советуют избегать огородного соседства клубники с картофелем, томатами, кабачками и другими овощами. А вот хорошим другом для ягоды на огороде станет базилик. Это растение своим ароматом отпугивает вредителей от сочной ягоды.

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