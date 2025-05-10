Никаких химикатов: посадите эти цветы рядом с клубникой и вредители забудут к ней дорогу

Есть цветы, которые отпугивают насекомых и улучшают почву

Клубника — одна из самых любимых летних ягод, без которой сложно представить настоящий дачный сезон. Но чтобы она порадовала щедрым и сладким урожаем, важно вовремя защитить грядки от вредителей. И сделать это можно без капли химии.

Летняя ягода часто становится объектом нападения тли, долгоносиков, слизней, земляничных клещей и других насекомых, которые повреждают листья и сами плоды. В материале Actualno рассказали, что бороться с вредителями помогут обычные цветы.

Что посадить рядом с клубникой, чтобы отпугнуть насекомых

Защитным барьером для ваших ягод могут стать бархатцы. Дело в том, что в их корнях содержится тиофен, который токсичен для некоторых насекомых. А еще они обладают сильным запахом, который отпугивает улиток и паутинного клеща. Если эти цветы посадить между рядами, то вредители будут обходить клубнику стороной. Но важно садить бархатцы на расстоянии не менее 40 сантиметров от кустов ягоды.

Что посадить возле клубники, Фото: Freepik

Вторым защитником вашего урожая может стать настурция, которая действует как живая ловушки для тли. Ее яркие цветы привлекают насекомых, отвлекая ее от листьев клубники. Если вы увидели, что тля атаковала цветы настурции, просто удалите зараженные цветы, а урожай ягод будет сохранен. Настурцию следует сажать по краям вашей грядки.

После окончания сезона, листья этих цветов нужно просто закопать в землю, а не удалять из почвы, потому что при перегнивании они выделяют вещества, которые улучшают состояние грунта. На следующий год, когда будете сажать клубнику, то увидите, что урожай стал более крупным и здоровым.

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