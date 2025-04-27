Что нужно сделать с клубникой уже сейчас, чтобы ягоды были здоровыми и сладкими

Этим летом плодоношение ягод будет бесконечным

Весна — это время, когда клубника начинает отходить от спячки после зимы. Именно сейчас, в теплую солнечную погоду, важно правильно подготовить растения, чтобы летом получить богатый урожай — со здоровыми и сладкими ягодами.

У многих дачников на огороде растет ремонтантная клубника, которая способна давать урожай несколько раз за дачный сезон. Чтобы получить вкусные плоды, достаточно сделать с растением несколько важных, но простых манипуляций.

Что нужно сделать с клубникой весной

Многим сортам ремонтантной клубники нужно провести важную процедуру — удаление весенних цветоносов. Это помогает предотвратить раннее плодоношение и позволит кустарнику сэкономить силы и сосредоточиться на полноценном развитии.

Второй этап формирования плодов будет более интенсивным. К концу лета или началу осени вы сможете легко собрать обильный урожай крупных, сочных и вкусных ягод.

Отметим, что для большой урожайности и защиты растений от вредителей нужно не только правильно ухаживать за ними. Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя сажать рядом с клубникой на грядке.