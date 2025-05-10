Жодних хімікатів: посадіть ці квіти поруч із полуницею і шкідники забудуть до неї дорогу

Є квіти, які відлякують комах і покращують ґрунт

Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід, без якої важко уявити справжній дачний сезон. Але щоб вона порадувала щедрим і солодким урожаєм, важливо вчасно захистити грядки від шкідників.

Літня ягода часто стає об’єктом нападу попелиці, довгоносиків, слимаків, суничних кліщів та інших комах, які пошкоджують листя та самі плоди. У матеріалі Actualno розповіли, що боротися зі шкідниками допоможуть звичайні квіти.

Що посадити поруч із полуницею, щоб відлякати комах

Захисним бар’єром для ваших ягід можуть стати чорнобривці. Річ у тому, що в їхньому корінні міститься тіофен, який токсичний для деяких комах. А ще вони мають сильний запах, який відлякує равликів і павутинного кліща. Якщо ці квіти посадити між рядами, то шкідники обходитимуть полуницю стороною. Але важливо садити чорнобривці на відстані не менше 40 сантиметрів від кущів ягоди.

Що посадити біля полуниці, Фото: Freepik

Другим захисником вашого врожаю може стати настурція, яка діє як жива пастка для попелиці. Її яскраві квіти приваблюють комах, відволікаючи її від листя полуниці. Якщо ви побачили, що попелиця атакувала квіти настурції, просто видаліть заражені квіти, а врожай ягід буде збережений. Настурцію слід садити по краях вашої грядки.

Після закінчення сезону, листя цих квітів потрібно просто закопати в землю, а не видаляти з ґрунту, тому що при перегниванні вони виділяють речовини, які покращують стан ґрунту. Наступного року, коли садитимете полуницю, то побачите, що врожай став більшим і здоровішим.

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