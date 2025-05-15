Дешевое средство для сочного урожая: чем удобрить рассаду перца

Вас спасет обычный аспирин

Перец – один из самых любимых овощей для многих. Однако для того чтобы вырастить его, нужно хорошо постараться и знать нюансы. Чтобы урожай был не только богатым, но и сочным и здоровым, следует знать, какая подкормка подойдет для рассады.

Оказывается, обычный аспирин может совершить чудеса с рассадой перца. "Телеграф" вместе с " Современной дачей" расскажет, как вырастить вкусные и сочные перцы с помощью дешевого средства.

Что понадобится для раствора:

вода — 2 литра;

аспирин – 2 таблетки;

распылитель.

Как сделать раствор

В двух литрах воды нужно размешать две таблетки аспирина, предварительно растолочь их. Если рассады много, производим раствор в пропорции 1 таблетка на 1 литр воды. Переливаем жидкость в распылитель. Важно, чтобы он при нажатии издавал туман. Так расход раствора будет меньше, а эффект гораздо лучше.

Фото: freepik

Для улучшения эффекта средства можно добавить в раствор дегтярное мыло. Обрабатывать рассаду стоит вечером – это лучшее время для этого.

Как это работает

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – отличный стимулятор роста и защиты для перца. Именно этот компонент стимулирует синтез салициловой кислоты в растениях. Растения, обработанные раствором аспирина, более устойчивы к грибковым болезням, перепадам температуры, пересадке.

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