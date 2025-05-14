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Когда сажать перец, чтобы получить большой урожай в 2025 году

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Когда сажать перец в мае 2025 года Новость обновлена 14 мая 2025, 16:15
Когда сажать перец в мае 2025 года. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Есть определенные правила посадки перца

Май — время посадки разных овощей, в частности перцев. Их нелегко выращивать из-за особых требований в уходе. Однако прежде всего важно знать, когда сажать перец в открытую почву. Также мы рассказывали, когда оптимально сажать укроп.

Перец любит тепло, потому спешить с его посадкой не стоит. Если температура ниже +12 °C, тогда существуют риски, что растение просто погибнет. "Телеграф" расскажет, когда можно сажать перец, чтобы получить большой урожай.

Когда лучше сажать перец в 2025 году

Идеально сажать овощи, когда температура земли держится на уровне до 15-18°C. Такой режим в южных областях Украины может наступать быстрее, например, в начале или середине мая. В то время как у других — позже, в середине месяца или в конце.

Когда сажать перец
Перец на огороде, фото

Нет смысла сажать перец, когда холодно, потому что он погибнет. К тому же, в сырой земле быстрее размножаются грибки, которые могут инфицировать растения.

По посевному календарю перец лучше сажать в следующие дни мая: 16,17, 25, 29, 30. При этом учитывайте погоду в регионе, ведь перцу нужно тепло.

Как подготовить перец к высадке

Чтобы перец прижился в открытом грунте, нужно провести его закаливание за 7–10 дней до высадки. Для этого нужно выносить рассаду на балкон или в прохладное помещение, чтобы она привыкала к свежему воздуху.

Рассада перца,
Рассада перца, фото Xpert.com
  • Перед пересадкой поливайте рассаду;
  • сажайте, когда нет прямых солнечных лучей;
  • перец сажают вглубь на 1-2 сантиметра.

Как и где правильно сажать перец

  • Не сажайте перец там, где в прошлом году росли пасленовые. Речь идет о помидорах, баклажанах, картофеле.
  • Между кустами нужно оставлять расстояние в 30-40 сантиметров, а между рядами — 60-70 сантиметров.
  • После высадки следует замульчировать землю. Также можно покрыть растения от ночных холодов агроволокном.

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#Перец #Выращивание