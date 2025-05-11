Урожай еще можно спасти: что делать, когда пожелтели огурцы

Во время желтения огурцов нужно действовать, чтобы не потерять урожай

Сейчас огородники активно выращивают огурцы и могут сталкиваться с определенными трудностями. В частности, бывает так, что овощи начинают внезапно желтеть.

Изменение цвета огурцов обычно чёткие причины, пишет Actualno.com. Например, овощи становятся желтыми, а также горькими на вкус, когда они перезрели. Поэтому важно вовремя их собирать, а это тогда, когда они — упругие, темно-зеленые и длиной около 10 сантиметров.

Почему желтеют огурцы и что делать

Еще одна причина желтения огурцов – нехватка азота. Эти овощи нуждаются в питательных веществах, поэтому нужно регулярно вносить удобрения. Особенно при посадке и цветении. Когда огурцы начинают цвести, можно подкормить их редким удобрением на основе калия.

Также желтеют не только огурцы, но и листья. Это могут быть клопы, которые высасывают сок из растений. В таком случае огурцы следует накрывать, пока они не начали цветить. Это будет предотвращать отложение яиц вредителями.

Клоп, фото Prostoway.com

Паутинный клещ – еще одна причина желтения огуречных листьев. Могут образовываться сети. Клещ поглощает хлорофилл из листьев, из-за чего растение может погибнуть. Можно попытаться избавиться от вредителя, полив листья из шланга. Также полезным для борьбы с паутинным клещом будет инсектицидное мыло.

Паутинный клещ, фото "Суперагроном"

От антракноза листья огурцов становятся желтыми, коричневыми или серыми. Это грибковая болезнь, которая может погубить урожай. Огородники борются с антракнозом с помощью фунгицидных средств. Среди народных средств используют йод и зеленку, зубцы чеснока, молочную сыворотку.

Антракноз, фото Dovidkam.com

Листья также могут желтеть от мучнистой росы, симптомы которой напоминают антракноз. Во время этой болезни на листьях появляются мутные серые пятна. Мучнистая роса обычно возникает из-за высокой влажности и низких температур. С болезнью борются так же, как с антракнозом.

Мучнистая роса, Poradum.com

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