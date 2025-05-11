Урожай еще можно спасти: что делать, когда пожелтели огурцы
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Во время желтения огурцов нужно действовать, чтобы не потерять урожай
Сейчас огородники активно выращивают огурцы и могут сталкиваться с определенными трудностями. В частности, бывает так, что овощи начинают внезапно желтеть.
Изменение цвета огурцов обычно чёткие причины, пишет Actualno.com. Например, овощи становятся желтыми, а также горькими на вкус, когда они перезрели. Поэтому важно вовремя их собирать, а это тогда, когда они — упругие, темно-зеленые и длиной около 10 сантиметров.
Почему желтеют огурцы и что делать
Еще одна причина желтения огурцов – нехватка азота. Эти овощи нуждаются в питательных веществах, поэтому нужно регулярно вносить удобрения. Особенно при посадке и цветении. Когда огурцы начинают цвести, можно подкормить их редким удобрением на основе калия.
Также желтеют не только огурцы, но и листья. Это могут быть клопы, которые высасывают сок из растений. В таком случае огурцы следует накрывать, пока они не начали цветить. Это будет предотвращать отложение яиц вредителями.
Паутинный клещ – еще одна причина желтения огуречных листьев. Могут образовываться сети. Клещ поглощает хлорофилл из листьев, из-за чего растение может погибнуть. Можно попытаться избавиться от вредителя, полив листья из шланга. Также полезным для борьбы с паутинным клещом будет инсектицидное мыло.
От антракноза листья огурцов становятся желтыми, коричневыми или серыми. Это грибковая болезнь, которая может погубить урожай. Огородники борются с антракнозом с помощью фунгицидных средств. Среди народных средств используют йод и зеленку, зубцы чеснока, молочную сыворотку.
Листья также могут желтеть от мучнистой росы, симптомы которой напоминают антракноз. Во время этой болезни на листьях появляются мутные серые пятна. Мучнистая роса обычно возникает из-за высокой влажности и низких температур. С болезнью борются так же, как с антракнозом.
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