Гнилой урожай обеспечен: чем ни в коем случае нельзя поливать растения

Есть 7 овощей, которым эта подкормка приносит только вред

Для успешного выращивания любых овощных культур необходимо регулярно вносить удобрения. Это позволяет снабдить растения всеми необходимыми микроэлементами на каждом этапе их роста, чтобы в итоге получить обильный урожай. Но не всем подходит одинаковая подкормка.

Дрожжевое удобрение не стоит применять для клубневых и корнеплодов, поскольку оно может привести к образованию рыхлых, деформированных плодов. Также они будут плохо поддаваться хранению, пишет sad.net.

Кому вредны дрожжи

Такая подкормка растений может негативно сказаться на таких культурах, как свекла, картофель, морковь, лук, редис, редька и чеснок. Специалисты предупреждают, что плоды могут вырасти деформированными и утратить свой вкус и сочность.

Если говорить о сроке хранения, то урожай, не переносящий дрожжи, долго не пролежит. Более того, из-за нарушений в его развитии такие плоды могут стать вредными и непригодными к употреблению.

Если говорить о подкормках, то среди них есть очень полезные варианты. Ранее мы писали, чем удобрить посаженые огурцы, не используя "химии".