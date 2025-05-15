Дешевий засіб для соковитого урожаю: чим підживити розсаду перцю

Вас врятує звичайний аспірин

Перець — один із найулюбленіших овочів для багатьох. Однак для того, щоб виростити його, треба добре постаратися і знати нюанси. Щоб урожай був не тільки багатим, але й соковитим та здоровим, варто знати, яке підживлення підійде для розсади.

Виявляється, звичайний аспірин може зробити дива із розсадою перцю. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як виростити смачні та соковиті перці за допомогою дешевого засобу.

Що знадобиться для розчину:

вода — 2 літри;

аспірин — 2 таблетки;

розпилювач.

Як зробити розчин

У двох літрах води треба розмішати дві таблетки аспірину, попередньо розтовкши їх. Якщо розсади багато, робимо розчин у пропорції 1 таблетка на 1 літр води. Переливаємо рідину у розпилювач. Важливо, щоб він при натисканні видавав туман. Так витрата розчину буде меншою, а ефект набагато кращим.

Фото: freepik

Для покращення ефекту засобу, можна додати у розчин дігтярне мило. Обробляти розсаду варто ввечері — це найкращий час для цього.

Як це працює

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — чудовий стимулятор росту й захисту для перцю. Саме цей компонент стимулює синтез саліцилової кислоти у рослинах. Рослини, оброблені розчином аспірину, більш стійкі до грибкових хвороб, перепадів температури, пересадки.

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