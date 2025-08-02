Спасибо за чистое небо! Открытки и картинки с Днем Воздушных Сил Украины 2025

Обязательно отправьте поздравительную открытку с Днем Воздушных Сил ВСУ и поблагодарите воинов за защиту

Каждый год в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных Сил ВСУ. В 2025 году праздник выпадает на 3 августа. Во время полномасштабного вторжения этот день приобретает особую значимость.

В День Воздушных Сил ВСУ страна должна не только помнить и поздравить, но и низко поклониться каждому летчику, оператору, технику и ветерану, которые защищают или защищали нас. Именно они обеспечивают мирное небо над Украиной.

Всех, кто служит в Воздушных Силах ВСУ, нужно благодарить каждый день — однако именно сегодня сделайте по-особому. В этом вам поможет красивая открытка.

"Телеграф" собрал для вас лучшие картинки с Днем Воздушных Сил ВСУ. Это не день радостных поздравлений, а день тихой благодарности и уважения тем, кто защищает нас.

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