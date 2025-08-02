Дякуємо за чисте небо! Листівки та картинки з Днем Повітряних Сил України 2025

Обов'язково надішліть вітальну листівку з Днем Повітряних Сил ЗСУ і подякуйте воїнам за захист

Щороку в першу неділю серпня відзначається День Повітряних Сил ЗСУ. У 2025 році свято припадає на 3 серпня. Під час повномасштабного вторгнення цей день набуває особливої значущості.

В День Повітряних Сил ЗСУ країна повинна не тільки пам'ятати та привітати, а низько вклонитися кожному льотчику, оператору, техніку та ветерану, які захищають або захищали нас. Саме вони забезпечують мирне небо над Україною.

Усім, хто служить у Повітряних Силах ЗСУ, треба дякувати щодня — однак саме сьогодні зробіть по-особливому. У цьому вам допоможе красива листівка.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі картинки з Днем Повітряних Сил ЗСУ. Це не день радісних привітань, а день тихої подяки та шани тим, хто нас захищає.

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