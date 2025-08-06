Многие люди с фамилией Сарана живут в Украине: связано ли оно с вредителем?

В разных культурах саранча символизировала как разрушение и голод, так и возрождение и обилие

Сарана в Украине есть не только в виде надоедливых насекомых. Такую фамилию можно встретить и среди жителей нашей страны.

"Телеграф" расскажет, сколько людей с фамилией Сарана живет в Украине. А также, что это значит.

По данным портала "Рідні", фамилию Сарана носят 1459 украинцев, что делает его достаточно распространенным на территории государства. География распространения этой фамилии охватывает практически всю территорию Украины, однако наибольшая концентрация носителей наблюдается в центральных и восточных областях. Особо заметные скопления можно увидеть в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Фамилия Сарана в Украине

Что означает фамилию Сарана

Этимология фамилии Сарана связана с названием известного насекомого — саранчи. В народном сознании саранча ассоциировалась не только с разрушительной силой, но и с такими качествами как скорость, ловкость и способность к выживанию. Возможно, наши предки давали такую прозвище людям, отличавшимся особой подвижностью, энергичностью или умением быстро приспосабливаться к разным жизненным обстоятельствам.

Сарана

Сама саранча как насекомое имеет многовековую историю взаимодействия с человечеством. Это прыгающее насекомое способно преодолевать огромные расстояния благодаря своим мощным задним лапкам и может развивать скорость до 21 км/ч во время полета. В разных культурах саранча символизировала как разрушение и голод, так и возрождение и обилие. В украинской традиции саранча часто упоминается в народных пословицах и песнях. Кроме Сараны, в Украине можно встретить такие фамилии, как Комар, Муха, Бджола.

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