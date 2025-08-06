Чимало людей з прізвищем Сарана живуть в Україні: чи пов'язане воно зі шкідником?

У різних культурах сарана символізувала як руйнування та голод, так і відродження й достаток

Сарана в Україні є не тільки у вигляді надокучливих комах. Таке прізвище можна зустріти і серед жителів нашої країни.

"Телеграф" розповість, скільки людей з прізвищем Сарана живе в Україні. А також, що воно означає.

За даними порталу "Рідні", прізвище Сарана носять 1459 українців, що робить його досить поширеним на теренах держави.Географія поширення цього прізвища охоплює практично всю територію України, проте найбільша концентрація носіїв спостерігається у центральних та східних областях. Особливо помітні скупчення можна побачити на Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Прізвище Сарана в Україні

Що означає прізвище Сарана

Етимологія прізвища Сарана пов'язана з назвою відомої комахи — сарани. У народній свідомості сарана асоціювалася не лише з руйнівною силою, але й з такими якостями, як швидкість, спритність та здатність до виживання. Можливо, наші предки давали таке прозвисько людям, які відрізнялися особливою рухливістю, енергійністю або вмінням швидко пристосовуватися до різних життєвих обставин.

Сарана

Сама сарана як комаха має багатовікову історію взаємодії з людством. Ця стрибуча комаха здатна долати величезні відстані завдяки своїм потужним заднім лапкам та може розвивати швидкість до 21 км/год під час польоту. У різних культурах сарана символізувала як руйнування та голод, так і відродження й достаток. В українській традиції сарана часто згадується у народних прислів'ях та піснях. Крім Сарани, в Україні можна зустріти такі прізвища, як Комар, Муха, Бджола.

Раніше "Телеграф" писав, як звучить унікальне і рідкісне українське прізвище.