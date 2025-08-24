Здесь исчезают люди. Где в Киеве находится мистическая гора с загадочной историей

Здесь не только казнили людей

В Киеве есть немало мистических мест, окутанных легендами. Одно из таких — Лысая гора, которая до сих пор привлекает поклонников оккультных наук.

"Телеграф" расскажет, где расположена Лысая гора, какие легенды ходят вокруг нее и в чем ее особенность. Заметим, что условно это место делят на Русалочий овраг, Ведьминский овраг и рощу Мертвеца.

Лысая гора — это холм в Киеве, который входит в шесть гор, называемых "Лысыми горами". Они расположены юго-западнее Выдубичей на правом берегу реки Лыбидь, между Теличкой, Саперной слободкой и Багриновой горой.

Лысая гора

В древности большинство земель Лысой горы принадлежало Киево-Печерской Лавре, Выдубицкому монастырю и нескольким состоятельным господам. Впоследствии стали частью Лысогорского форта и являлись единственным сооружением Киевской крепости. Но позже эту территорию стали использовать для казней политических и уголовных преступников. Были периоды, когда на территории Лысых гор даже не хватало места для захоронения казненных людей.

Лысые горы

Лысогорский форт и его тайны

В XVIII веке, во времена правления Петра I, на Лысой горе построили крепость для защиты Киева. Этот Лысогорский форт имел уникальную структуру — под его основами были построены огромные резервуары с водой, которые могли использоваться для затопления крепости в случае ее захвата врагами.

Говорят, что под Лысой горой в тот период был создан подземный город.

Один из туннелей Лысогорского форта

Легенда о Лысой горе и змее

Эта легенда одна из самых известных. Она рассказывает, что в древности всю землю обвивала огромная змея Уроборос, державшая свой хвост во рту. Когда пришло время умереть, змея не отпустила хвост, но ее голова стала началом Лысой горы.

Дуб Видун

С этой историей связывают отсутствие растительности на горе в древности, за что она и получила свое название – Лысая гора.

К тому же есть предания, что находящийся у гор Крещатый парк — очаг магии и таинства. Якобы здесь загадочно исчезают люди.

Ячейка язычества

Еще до крещения Руси Лысая гора была местом поклонения древним богам. Здесь жили волхвы, которые строили подземелья и хранили в них древние книги и сокровища.

Современный идол Перуна

На Лысой горе также происходило поклонение Перуну — главному богу солнца. Позже тут начали проводить ритуалы жертвоприношения, а гора стала центром чернобоговского культа.

