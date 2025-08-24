Укр

Здесь исчезают люди. Где в Киеве находится мистическая гора с загадочной историей

Татьяна Крутякова
Лысая гора в Киеве
Здесь не только казнили людей

В Киеве есть немало мистических мест, окутанных легендами. Одно из таких — Лысая гора, которая до сих пор привлекает поклонников оккультных наук.

"Телеграф" расскажет, где расположена Лысая гора, какие легенды ходят вокруг нее и в чем ее особенность. Заметим, что условно это место делят на Русалочий овраг, Ведьминский овраг и рощу Мертвеца.

Лысая гора — это холм в Киеве, который входит в шесть гор, называемых "Лысыми горами". Они расположены юго-западнее Выдубичей на правом берегу реки Лыбидь, между Теличкой, Саперной слободкой и Багриновой горой.

Лысая гора
В древности большинство земель Лысой горы принадлежало Киево-Печерской Лавре, Выдубицкому монастырю и нескольким состоятельным господам. Впоследствии стали частью Лысогорского форта и являлись единственным сооружением Киевской крепости. Но позже эту территорию стали использовать для казней политических и уголовных преступников. Были периоды, когда на территории Лысых гор даже не хватало места для захоронения казненных людей.

Лысые горы
Лысогорский форт и его тайны

В XVIII веке, во времена правления Петра I, на Лысой горе построили крепость для защиты Киева. Этот Лысогорский форт имел уникальную структуру — под его основами были построены огромные резервуары с водой, которые могли использоваться для затопления крепости в случае ее захвата врагами.

Говорят, что под Лысой горой в тот период был создан подземный город.

Один из туннелей Лысогорского форта
Легенда о Лысой горе и змее

Эта легенда одна из самых известных. Она рассказывает, что в древности всю землю обвивала огромная змея Уроборос, державшая свой хвост во рту. Когда пришло время умереть, змея не отпустила хвост, но ее голова стала началом Лысой горы.

Дуб Видун, Лысая гора
С этой историей связывают отсутствие растительности на горе в древности, за что она и получила свое название – Лысая гора.

К тому же есть предания, что находящийся у гор Крещатый парк — очаг магии и таинства. Якобы здесь загадочно исчезают люди.

Ячейка язычества

Еще до крещения Руси Лысая гора была местом поклонения древним богам. Здесь жили волхвы, которые строили подземелья и хранили в них древние книги и сокровища.

Идол Перуна, Лысая гора
На Лысой горе также происходило поклонение Перуну — главному богу солнца. Позже тут начали проводить ритуалы жертвоприношения, а гора стала центром чернобоговского культа.

