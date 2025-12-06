Самая безопасная авиакомпания и не только. Какие лоукостеры уже готовятся вернуться в Украину
Одно из главных условий – безопасность полетов
Возможное возвращение в Украину европейских бюджетных авиакомпаний вызывает немало вопросов. Ведь до фактического открытия авиапространства еще далеко, но некоторые компании уже выразили готовность вернуться.
Что нужно знать:
- Основное условие начала полетов над Украиной – стабильное прекращение огня
- Некоторые компании считают, что им хватит две недели, чтобы возобновить полеты
- Среди претендентов на первые рейсы — Ryanair, Wizz Air, LOT, AirBaltic и т.д.
По данным Financial Times, лоукостеры уже прогнозируют бум туризма в Украине и повышенный спрос на полеты. Поэтому начинают готовиться к скорейшему открытию, как только воздушное пространство откроют и оно будет безопасным.
Известная польская авиакомпания LOT в ответе на запрос "Телеграфа" весной подтвердила свои планы по возвращению в Украину. По словам ее представителей, компания внимательно следит за ситуацией и проводит внутреннюю подготовку к возобновлению полетов.
В LOT заявили, что стремятся возобновить первые регулярные рейсы как можно быстрее, но при ряде условий:
- при условии стабильного прекращения огня,
- одобрение властью открытия украинского воздушного пространства;
- подтверждение внутренних аудитов высоких стандартов безопасности/качества услуг украинских партнеров.
Также компания AirBaltic в ответе на запрос "Телеграфа" весной подтвердила свои планы по возвращению в Украину. Лоукостер готов восстановить регулярные рейсы после открытия воздушного пространства и получения всех необходимых разрешений. К слову, именно AirBaltic считают одним из самых безопасных в Европе.
"Спасибо за ваше электронное письмо и интерес. Добавляется пресрелиз, который мы недавно опубликовали о планах возвращения airBaltic в Украину. Мы будем продолжать информировать общественность и СМИ о любых дальнейших событиях", — говорится в ответе журналисту.
О планах вернуться в Украину уже сообщили венгерская компания Wizz Air. Она планирует разместить в стране 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет — 50. Ирландская компания Ryanair говорит, что для возобновления полетов над Украиной ей понадобится около двух недель.
