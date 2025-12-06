Самая безопасная авиакомпания и не только. Какие лоукостеры уже готовятся вернуться в Украину

Одно из главных условий – безопасность полетов

Возможное возвращение в Украину европейских бюджетных авиакомпаний вызывает немало вопросов. Ведь до фактического открытия авиапространства еще далеко, но некоторые компании уже выразили готовность вернуться.

Что нужно знать:

Основное условие начала полетов над Украиной – стабильное прекращение огня

Некоторые компании считают, что им хватит две недели, чтобы возобновить полеты

Среди претендентов на первые рейсы — Ryanair, Wizz Air, LOT, AirBaltic и т.д.

По данным Financial Times, лоукостеры уже прогнозируют бум туризма в Украине и повышенный спрос на полеты. Поэтому начинают готовиться к скорейшему открытию, как только воздушное пространство откроют и оно будет безопасным.

Известная польская авиакомпания LOT в ответе на запрос "Телеграфа" весной подтвердила свои планы по возвращению в Украину. По словам ее представителей, компания внимательно следит за ситуацией и проводит внутреннюю подготовку к возобновлению полетов.

Ответ LOT

В LOT заявили, что стремятся возобновить первые регулярные рейсы как можно быстрее, но при ряде условий:

при условии стабильного прекращения огня,

одобрение властью открытия украинского воздушного пространства;

подтверждение внутренних аудитов высоких стандартов безопасности/качества услуг украинских партнеров.

Самолет LOT

Также компания AirBaltic в ответе на запрос "Телеграфа" весной подтвердила свои планы по возвращению в Украину. Лоукостер готов восстановить регулярные рейсы после открытия воздушного пространства и получения всех необходимых разрешений. К слову, именно AirBaltic считают одним из самых безопасных в Европе.

Самолет AirBaltic

"Спасибо за ваше электронное письмо и интерес. Добавляется пресрелиз, который мы недавно опубликовали о планах возвращения airBaltic в Украину. Мы будем продолжать информировать общественность и СМИ о любых дальнейших событиях", — говорится в ответе журналисту.

Ответ AirBaltic

О планах вернуться в Украину уже сообщили венгерская компания Wizz Air. Она планирует разместить в стране 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет — 50. Ирландская компания Ryanair говорит, что для возобновления полетов над Украиной ей понадобится около двух недель.

