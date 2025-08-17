Здесь скрывались воины УПА, а вокруг подземелья ходят легенды: где найти интересную крепость Подолья

Эта крепость выдержала осаду

В глубине Тернопольской области, среди живописных холмов Чертковщины, возвышается Ягольницкий замок – одна из самых крепких крепостей Подолья. Его стены хранят не только эхо сражений, но и десятки легенд, переплетающих историю с мистикой.

"Телеграф" рассказывает об этом месте. Как известно, замок построили в 1630 году по приказу полного коронного гетмана Станислава Лянцкоронского.

История величественного сооружения

Сооружение, выполненное из тесаного камня, имело вид треугольной твердыни, с бастионами, рвом и подъемным мостом. Высокое расположение над рекой Черкасска делало ее почти неприступной.

Не случайно именно здесь в 1648 году крепость выдержала осаду казаков Богдана Хмельницкого, а получить ее удалось только из-за предательства в рядах защитников в 1655-м. Местные предания рассказывают, что защитники имели тайный подземный ход, который вел в соседний лес.

Самый яркий период замка связан с родом Лянцкоронских, известным в Речи Посполитой еще с XIV века. Их представители были гетманами, воеводами, епископами и генералами. Основатель замка Станислав Лянцкоронский прославился в многочисленных битвах, в том числе против казачьих войск.

Не менее интересная фигура – графиня Каролина Лянцкоронская. Осужденная гитлеровцами к смертной казни, она спаслась, воевала в составе польской армии, а позже стала известной меценаткой. Говорят, именно она мечтала восстановить замок, однако ее смерть помешала этим планам.

В XIX веке крепость потеряла свое оборонительное значение. После продажи австрийскому правительству здесь обустроили табачную фабрику, а затем содовую, которая должна повышать урожаи табака. Тогда же засыпали ров, разровняли бастионы, а башню заменили новые ворота.

При советской власти в прежних стенах действовала табачная фабрика, а рядом — конный завод. Впоследствии предприятия пришли в упадок, и замок остался один на один со своей историей.

Замок сегодня: памятник и легенды

Сейчас Ягольницкий замок расположен в селе Нагирянка, которое образовалось после разделения старой Ягольницы по реке Черкаска.

Крепость до сих пор поражает своей сохранностью: толстые каменные стены, арочные своды подвалов и частично открытые подземелья.

Согласно легендам, в этих ходах во время Второй мировой войны скрывались воины УПА. А некоторые рассказы даже утверждают, что подземелья соединяли Ягольницкий замок с крепостью в Червоногороде.

Сегодня эта архитектурная жемчужина Тернопольщины считается одной из наиболее сохранившихся на Подолье. Туристы в замке могут почувствовать дух прошлых эпох и прикоснуться к его загадочной истории.

