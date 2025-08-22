"Россия — это зло и боль". Трагическая история пленного украинца и его сына поразила сеть

Автор поста рассказал, что не всегда возвращение из плена бывает торжественным

История семьи украинского военного Александра Бойчука вызвала резонанс в соцсетях. Его многолетние скитания в плену завершились возвращением, но одновременно семья понесла новую невосполнимую потерю.

Об этом рассказал журналист и видеограф Богдан Кутепов. Эта история — о морском пехотинце и экс-командире корабля "Геническ".

История бойца

Александр Бойчук исчез в 2022 году при попытке покинуть окруженный Мариуполь под видом гражданского. Долгое время о его судьбе не было известно. Последние показания указывали на то, что его задержали и пытали, а затем оборвался. Лишь впоследствии его узнали на видео из колонии на оккупированной территории. Это подтвердило, что он жив.

Его жена Оксана, также служащая в Вооруженных силах, в течение месяцев добивалась, чтобы мужа внесли в списки для обмена. Наконец, во время небольшого неанонсированного обмена, в котором вернули 33 украинских пленных, Бойчук оказался среди освобожденных. По словам военного командования, российская сторона требовала за него одного из 16 своих военных, что свидетельствует о ценности командира для врага.

Впрочем, возвращение не было торжественным.

"Мы в отчаянии смотрели все фото и видео с пленными от СБУ, ГУР, знакомых журналистов — ведь нигде — среди всех лысых и худых, но счастливых лиц — не было Бойчука. Итак, знайте, что не все возвращаются из плена в комфортабельном автобусе, обернутые новенькими флагами под оркестр и фотовспышки. Например, Александр, которого везли тихо и в карете "скорой", — написал журналист Кутепов.

По информации, полученной от его семьи, он находится в тяжелом физическом состоянии, у него диагностирован туберкулез. Даже жене в ближайшее время не позволено с ним видеться из-за состояния здоровья.

Трагедия после увольнения

Дополнительным ударом стала новость о гибели сына военного Вячеслава Бойчука. Он служил в ВСУ, все время ожидая возвращения отца из плена. Впрочем, встретиться им так и не было суждено: тело Вячеслава невозможно эвакуировать из района активных боевых действий.

Реакция общества

Публикация журналиста, рассказавшего эту историю, вызвала значительный отклик в соцсетях. Пользователи массово выражают соболезнования семье, называя их опыт примером чрезвычайных испытаний, с которыми сталкиваются украинские военные и близкие.

"Какой же ад переживают сознательные украинцы", — пишет одна женщина в комментариях журналистки Зои Казанжи, которая поделилась постом. "Слов не хватает…", — отмечает другая пользовательница.

"Вот чтобы каждый из нас знал и понимал, что такое Россия. Это — зло и боль", — подытожил Кутепов.

"Вот чтобы каждый из нас знал и понимал, что такое Россия. Это — зло и боль", — подытожил Кутепов.