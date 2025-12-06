Редких птиц невероятной красоты увидели в Кривом Роге. Чем особенны (фото)

На первый взгляд, может показаться, что они похожи на воробьев

В Кривом Роге заметили редких маленьких птиц. Речь идет о ярких конопляночках.

Об этом сообщает один из местных каналов. Отмечается, что фотограф Виктор Севидов сделал яркие снимки этих поселившихся на городском дереве птиц.

Как видно на фото, конопляночки – это маленькие птицы, внешне немного напоминающие воробьев. Однако цвет их оперения несколько теплее и коричневее. В Украине эти птицы живут постоянно, хотя встретить их в городе довольно трудно.

Коноплячки в Кривом Роге. Фото: Виктор Севидов

Что известно о коноплянках

Конопляночки – это маленькие певческие птицы семьи вьюрковых. Их вес составляет всего около 14 г, а самцы имеют характерные красные пятна на голове и груди. Коноплячки хорошо приспосабливаются к жизни в городе и часто гнездятся на деревьях. Но из-за своего размера их довольно сложно заметить.

Длина тела 13-16 см, крылья — 7,2-8,6 см, размах крыльев 22-26 см. В весеннем оперении самца темя, лоб и грудь яркого карминового цвета, верхняя сторона тела буроватая, брюшко и бока белые. Самка по окрасу похожа на самца, но в оперении у нее отсутствует красный цвет.

Конопляночка

Питаются семенами репейника, лопуха, конского щавеля, чемерицы и других травянистых растений. В меньшей степени они поедают всевозможных насекомых.

