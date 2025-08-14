Здесь гости встречаются с покойными родственниками: где в Виннице есть мистический отель (фото)

Напротив здания и сегодня можно увидеть стилизованный языческий идол

Среди исторических и мистических зданий Винницы особое место занимает гостиница "Савой", окутанная легендами и воспоминаниями нескольких эпох. Это здание – одна из самых известных архитектурных достопримечательностей города, которую часто изображают на туристических магнитах и поздравительных открытках.

"Телеграф" рассказывает, какие загадки скрывает это место. Гостиница выполнена в стиле модерн с элементами необароко.

По старинным легендам, на месте современного отеля когда-то располагалось языческое капище, где поклонялись Чернобогу — божеству, которое, по поверьям, забирало души умерших в потусторонний мир. Главные обряды "удобрения" проводились в период зимнего солнцестояния. Существуют предания, что именно в это время жителям отеля в течение 5 ночей могли появляться умершие родственники или близкие друзья, чтобы пообщаться с ними.

Напротив здания и сегодня можно увидеть стилизованный языческий идол, напоминающий о древних временах.

История строительства "Савой" началась в 1912 году, когда местный купец Бериш Лехтман решил построить самый роскошный отель в городе. Проект утверждал и контролировал главный архитектор Винницы Григорий Артинов. Открытие состоялось в 1913 году, и заведение сразу поразило нововведениями: 6 этажей (самое высокое здание того времени в городе), первый лифт в Виннице и заасфальтированные тротуары. Внутри работали парикмахерская, ресторан, цветочный магазин, кондитерская, а на мансарде — зимний сад.

Во время революционных событий 1917-19 годов "Савой" стал важным политическим центром. Здесь проживали офицеры Эскадры воздушных кораблей, прятались представители польской элиты, а также проходили правительственные встречи. В 1919 году, когда Винница стала временной столицей УНР, именно в "Савое" размещалась штаб-квартира правительства, а в мае того же года здесь обедали Юзеф Пилсудский и Симон Петлюра.

В советский период здание использовали как административный центр, а с 1930-х снова вернули в гостиничное назначение под названием "Красная Винница". Во время Второй мировой войны в 1944 году гостиница испытала значительные разрушения, но была отстроена в 1953 году и получила название "Украина". После провозглашения независимости Украины здание присоединили к гостинице "Винница".

В 2010 году "Савой" был передан в долгосрочную аренду Винницкому апелляционному административному суду. Провели реставрацию, восстановили мансардный этаж и создали небольшую экспозицию, посвященную его истории.

Отель расположен в центре Винницы на улице Соборной, 69.

Так, "Савой" объединяет архитектурное величие, политическую историю и городские легенды, которые продолжают волновать воображение винничан и гостей города.

