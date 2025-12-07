Категорически запрещено делать это в праздник 7 декабря, если не хотите навлечь несчастье

Узнайте, почему сегодня нельзя стирать вещи руками и заплетать косы

В это воскресенье, 7 декабря, в православной и греко-католической церкви отмечается день памяти святителя Амвросия Медиоланского. До перехода христиан в Украине на новоюлианский церковный календарь святого почитали 20 декабря.

Святитель Амвросий родился в 340 году в Тревире (ныне Трир, Германия) в состоятельной христианской семье. Он получил хорошее образование, изучал право и начал карьеру на государственной службе.

В 374 году Амвросий был избран епископом Медиолана (современного Милана). Он прославился как ревностный защитник православия, активно выступал против арианской ереси и оказал большое влияние на своих современников. Скончался в 397 году и был причислен к лику самых почитаемых святых Церкви.

Верующие возносят Амвросию молитвы о здоровье своих близких, просят мудрости и защиты. В этот день принято подавать милостыню и оказывать помощь тем, кто нуждается в поддержке. Время 7 декабря стараются провести в кругу семьи.

Фото: freepik

Что нельзя делать 7 декабря

Заниматься тяжелым физическим трудом — это может навлечь неприятности.

это может навлечь неприятности. Ругаться, ссориться и сквернословить — ссора в этот день может затянуться на весь год.

ссора в этот день может затянуться на весь год. Стирать вещи руками , чтобы не "подхватить плохие мысли".

, чтобы не "подхватить плохие мысли". Заплетать волосы в косу , чтобы не "спутать" свою судьбу и не остаться одинокой на весь год.

, чтобы не "спутать" свою судьбу и не остаться одинокой на весь год. Употреблять мясные и молочные блюда, а также спиртные напитки — идет Рождественский пост 2025.

Народные приметы 7 декабря

Идет снег – следующее лето будет дождливым.

Ясная, солнечная погода — ждите урожайного года.

Утром облачно — скоро будет непогода.

У кого именины 7 декабря

Сегодня именины отмечают Василий, Антон, Григорий, Лев и Михаил.

Праздники и события 7 декабря

День украинского платка

День местного самоуправления в Украине

Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)

День сетевого маркетинга (День сетевика)

