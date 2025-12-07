Категорически запрещено делать это в праздник 7 декабря, если не хотите навлечь несчастье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему сегодня нельзя стирать вещи руками и заплетать косы
В это воскресенье, 7 декабря, в православной и греко-католической церкви отмечается день памяти святителя Амвросия Медиоланского. До перехода христиан в Украине на новоюлианский церковный календарь святого почитали 20 декабря.
Святитель Амвросий родился в 340 году в Тревире (ныне Трир, Германия) в состоятельной христианской семье. Он получил хорошее образование, изучал право и начал карьеру на государственной службе.
В 374 году Амвросий был избран епископом Медиолана (современного Милана). Он прославился как ревностный защитник православия, активно выступал против арианской ереси и оказал большое влияние на своих современников. Скончался в 397 году и был причислен к лику самых почитаемых святых Церкви.
Верующие возносят Амвросию молитвы о здоровье своих близких, просят мудрости и защиты. В этот день принято подавать милостыню и оказывать помощь тем, кто нуждается в поддержке. Время 7 декабря стараются провести в кругу семьи.
Что нельзя делать 7 декабря
- Заниматься тяжелым физическим трудом — это может навлечь неприятности.
- Ругаться, ссориться и сквернословить — ссора в этот день может затянуться на весь год.
- Стирать вещи руками, чтобы не "подхватить плохие мысли".
- Заплетать волосы в косу, чтобы не "спутать" свою судьбу и не остаться одинокой на весь год.
- Употреблять мясные и молочные блюда, а также спиртные напитки — идет Рождественский пост 2025.
Народные приметы 7 декабря
- Идет снег – следующее лето будет дождливым.
- Ясная, солнечная погода — ждите урожайного года.
- Утром облачно — скоро будет непогода.
У кого именины 7 декабря
Сегодня именины отмечают Василий, Антон, Григорий, Лев и Михаил.
Праздники и события 7 декабря
- День украинского платка
- День местного самоуправления в Украине
- Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)
- День сетевого маркетинга (День сетевика)
Напомним, что в Украине начал править декабрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.