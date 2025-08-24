Тут зникають люди. Де в Києві знаходиться містична гора з загадковою історією

Тут не тільки страчували людей

У Києві є чимало містичних місць, які оповиті легендами. Одне з таких — Лиса гора, яка і до сьогодні приваблює шанувальників окультних наук.

"Телеграф" розповість, де розташована Лиса гора, які легенди ходять навколо неї та в чому її особливість. Зауважимо, що умовно це місце ділять на Русалочий яр, Відьминський яр та гай Мертвеця.

Лиса гора — це пагорб у Києві, який входить до шести гір, що називають "Лисими горами". Вони розташовані на південний захід від Видубичів на правому березі річки Либідь, між Теличкою, Саперною слобідкою і Багриновою горою.

Лиса гора

В давнину більшість земель Лисої гори належали Києво-Печерській Лаврі, Видубицькому монастирю та кільком заможним панам. Згодом стали частиною Лисогірського форту і були єдиною спорудою Київської фортеці. Але пізніше цю територію почали використовувати для страт політичних і кримінальних злочинців. Були періоди, коли на території Лисих гір навіть не вистачало місця для поховання страчених людей.

Лисі гори

Лисогорський форт та його таємниці

У XVIII столітті, за часів правління Петра І, на Лисій горі побудували фортецю для захисту Києва. Цей Лисогорський форт мав унікальну структуру — під його основами були побудовані величезні резервуари з водою, які могли використовуватися для затоплення фортеці у разі її захоплення ворогами.

Кажуть, що під Лисою горою в той період було створене підземне місто.

Один з тунелів Лисогірського форта

Легенда про Лису гору і змія

Ця легенда одна з найвідоміших. Вона розповідає, що в давнину усю землю обвивала величезна змія Уроборос, яка тримала свій хвіст у роті. Коли прийшов час померти, змія не відпустила хвіст, але її голова стала початком Лисої гори.

Дуб Відун

З цією історією пов'язують відсутність рослинності на горі в давнину, за що вона і отримала свою назву — Лиса гора.

До того ж є перекази, що Хрещатий парк, який знаходиться біля гір, — осередок магії та таїнства. Нібито тут загадково зникають люди.

Осередок язичництва

Ще до хрещення Русі Лиса гора була місцем поклоніння стародавнім богам. Тут мешкали волхви, які будували підземелля і зберігали у них стародавні книги та скарби.

Сучасний ідол Перуна

На Лисій горі також відбувалось і поклоніння Перуну — головному богу сонця. Пізніше тут почали проводити ритуали жертвоприношення, а гора стала центром чорнобогівського культу.

